PASTA PANCETTA PEPERONI E PANNA

Per 4 persone:

320gr. pasta

1 peperone rosso

1 peperone giallo

150gr. pancetta stagionata affettata

200ml panna da cucina

5 cucchiai olio extv.

Basilico genovese

sale



Dopo aver lavato e tagliato a listarelle i peperoni metterli in un colapasta, salare e lasciare così per 30’ a perdere un po’ di acqua di vegetazione. Facendo così si friggeranno in minor tempo e saranno più saporiti. Friggere i peperoni in olio extravergine di oliva.



Soffriggere a parte in poco olio la pancetta sminuzzata, quando sarà ben rosolata unire i peperoni con l’olio di cottura ed aggiungere le foglioline di basilico e la panna.



Questo condimento può essere anche preparato qualche ora prima di pranzo solo che è bene unire la panna poco prima di aggiungere la pasta lessata in acqua bollente salata e servire subito.

Buon appetito, Nellina.