Sembra facile ma ci vuole maestria per ottenere una pasta che dopo cotta sia simile ad una spugna capace di assorbire lo sciroppo rimanendo elastica senza spappolarsi.





Ingredienti:

350gr. farina 00 o Manitoba

25gr. lievito birra

60ml latte

2 cucchiai zucchero

5 uova

100gr.burro+20gr. per lo stampo

1 pizzico sale







Bagna

700ml. Acqua

350gr. zucchero

1 limone non trattato

400ml. rum o limoncello

Per lucidare confettura di albicocche o una bustina di gelatina chiara.





Con questa dose ho ottenuto un babà grande, utilizzando uno stampo da 24 cm. di diametro, e 15 babà piccoli. In una ciotola sciogliere il lievito nel latte ed aggiungere 100 gr. farina ed un cucchiaio di zucchero, mettere a lievitare per 30’. A questo panetto unire il resto della farina, l’altro cucchiaio di zucchero, le uova ed il pizzico di sale. Dopo aver ben amalgamato incorporare poco per volta il burro, a temperatura ambiente, ora bisogna continuare la lavorazione sollevando con la mano l’impasto e sbattendolo sul fondo della ciotola tante volte fino ad ottenere una pasta elastica e filante.

Questo è il procedimento a mano come si faceva una volta oggi volendo si può impastare il tutto nella macchina del pane o nell’impastatrice oppure utilizzando il Bimby. Riempire solo per metà lo stampo, precedentemente spennellato con burro fuso ed infarinato, con il composto e collocare nel forno spento a lievitare per circa 2 ore. Quando il suo volume raggiungerà l’orlo dello stampo accendere il forno a 180°x 40’.

Il babà deve risultare a cottura ultimata di colore oro non marrone e si procede alla bagna solo dopo 24 ore di riposo, avendo cura di bucherellare la parte superiore con uno spiedino di legno. Fare bollire per 10’ acqua, zucchero e buccia di limone poi fuori dal fuoco unire il rum o il limoncello e versare lo sciroppo caldo sul dolce poco per volta. Per non farlo sformare è bene tenere il babà nel suo stampo mentre si bagna e solo quando avrà assorbito tutto lo sciroppo attendere che si raffreddi prima di capovolgerlo sul piatto da portata e decorarlo a piacere con crema pasticcera o panna, frutta fresca o candita.

Per i babà piccoli mettere lo stesso impasto in contenitori appositi riempiendoli solo per 1/3. Attendere che il volume si raddoppi ed infornare sempre a forno freddo a 180° x 20’circa.

Buon appetito, Nellina.