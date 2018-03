BOCCONI SICILIANI

Olfatto e vista appagati da questa semplice gustosa pietanza.



Per 4 persone:

500gr carne macinata maiale o mista (vitello, maiale, pollo)

2 cipolle grandi bianche

Foglie alloro

100gr pane raffermo o pancarrè

latte

3 cucchiai olio extv

Pecorino gratt.

Prezzemolo

Sale

Aglio

1 uovo

1 limone

Pane grattugiato q.b.

Mezzo bicchiere di vino bianco.





Ho un po’ rivisitato la ricetta originale perché ho preferito aggiungere alla carne il pane ammollato anzicchè il pangrattato che a mio parere inaridisce il risultato finale. Inoltre ho aggiunto nell’impasto anche un po’ di buccia di limone grattugiata.Preparare il classico impasto per le polpette unendo alla carne il pane ammollato nel latte, l’uovo, il sale, l’aglio tritato, il prezzemolo, il formaggio, la buccia di limone. Formare con le mani umide delle palline di carne e rotolarle nel pangrattato. Tagliare la cipolla in 4 parti e dopo aver eliminato la foglia più esterna sfogliarla e sistemare in ogni spicchio una polpettina.Oliare e cospargere sul fondo di una tortiera del pangrattato e sistemare a ruota gli spicchi preparati inserendo tra loro le foglie di alloro. Cospargere ancora un filo di olio e versare dal bordo un goccio di vino bianco anche questo non previsto dalla ricetta originale ma è stato necessario a mio parere per aiutare la cottura della cipolla che altrimenti si sarebbe bruciata. Infornare a 180° per circa 30’.Servire dopo aver irrorato il tutto con succo di limone.Buon appetito, Nellina.