PIZZA INTEGRALE-IMPASTO BASE

Un gusto diverso dalla pizza tradizionale ma molto più digeribile e leggera.



INGREDIENTI

500gr. farina integrale biologica

1 cucchiaino miele

2 cucchiaini sale

2 cucchiai olio extv

350ml acqua

7gr. lievito birra



La farina integrale è spesso consigliata nelle diete per il suo contenuto di fibre, per il suo indice glicemico basso e perché meno calorica di quella raffinata. Negli impasti rispetto alle farine raffinate richiede una parte di liquido maggiore e la massa risulta un po’ collosa. La grammatura di lievito indicata è minima perché più lenta sarà la lievitazione più digeribile sarà la pizza.Per questa quantità calcolare almeno 3 o 4 ore, se la temperatura esterna è calda e dovesse lievitare più in fretta basta manipolarla e lasciarla ricrescere. In una bacinella versare acqua, lievito e miele. Una volta sciolto il tutto unire gradatamente la farina, l’olio ed infine il sale.Amalgamare e se necessario unire ancora un po’ di acqua. L’impasto deve essere morbido e come detto in precedenza non preoccupatevi se un po’ colloso.Mettere l’impasto a lievitare fino al raddoppio di volume, poi successivamente ungere uno o più stampi stendere sul fondo la pasta. Lasciare lievitare di nuovo e condire a piacere al momento di infornare. Intanto preriscaldare il forno a 250° per 15’ poi infornare per 20’ circa.Buon appetito, Nellina.