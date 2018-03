FRIGGITELLI CON LA PASTA

Un spaghetto di stagione semplice che potrebbe essere anche di recupero di un contorno avanzato.



Per 4 persone

500gr. friggitelli (peperoncini verdi dolci)

500gr. pomodori maturi freschi

Basilico

aglio

olio extv

sale

320gr spaghetti





I friggitelli al pomodoro sono molto saporiti spesso li serviamo come contorno e se fatti in abbondanza si possono riciclare per cena aggiungendoci un uovo ad occhio di bue oppure a pranzo condendo la pasta. Lavare ed asciugare bene i friggitelli eliminare il picciolo ed i semi, se sono di grandezza media, se invece sono molto piccoli togliere solo il picciolo. I peperoncini interi vanno forati con una leggera pressione del pollice per evitare che scoppino durante la cottura. Versare in una padella abbondante olio extravergine ed aggiungere una porzione di peperoncini per volta lasciandoli friggere per alcuni minuti. Nello stesso olio, dopo aver fritto tutti i peperoncini, mettere 2 spicchi di aglio ed i pomodori a tocchetti. Quando il liquido del pomodoro si sarà ristretto, senza togliere dal fuoco, unire al sugo i friggitelli e molto basilico. Amalgamare un paio di minuti ed aggiungerci la pasta cotta al dente, saltare e servire. Buoni sia caldi che freddi.

Buon appetito, Nellina