PANE BICOLORE

Un pane al latte bello ed inconsueto da presentare in tavola a colazione o a merenda da abbinare sia con alimenti salati che dolci.





Impasto bianco:

300 farina 00

1 cucchiaio miele

1 cucchiaino raso sale

150ml latte

10gr lievito

1 pizzico zucchero Impasto al cacao:

260 farina 00

40gr cacao amaro

1 cucchiaio miele

1 cucchiaino raso sale

160ml latte

10gr. lievito

1 pizzico zucchero



Impastare i due composti tenendo sempre presente di inserire per ultimo il sale. Lavorare per 10’ e lasciare riposare fino al raddoppio del volume.

Per la forma da dare al pane si può giocare sull’intreccio dei due colori formando una treccia oppure per un pane a spirale cotto in cassetta ottenuto stendendo una base rettangolare con l’impasto bianco e sovrapponendo la pasta al cacao di ugual misura.

Arrotolare e mettere in uno stampo da plum cake lasciando lievitare almeno 60’ prima di infornare a 180° per 30’ circa. Se preferite forme più piccole collocarle in una teglia con carta forno, dopo la seconda lievitazione calcolare 20’ circa di cottura.

Buon appetito, Nellina.