BRIOCHES CON TUPPO

Suvvia per oggi niente dieta. Pancia mia fatti capanna! Basta solo uno sguardo per capire che è una colazione coi fiocchi golosa ed irresistibile.



INGREDIENTI

500gr. farina Manitoba o tipo 0

175gr.burro

10gr. lievito birra

75ml latte

3 uova

1 pizzico sale

1 bustina

vanillina





Mi ero sempre ripromessa di provare a fare questo dolce perché il ricordo mi riportava ai tempi della scuola quando, durante la ricreazione, le bidelle vendevano queste briosce appena sfornate. La scia di profumo ti attirava a quel banchetto allestito appositamente ed era difficile resistere.

Si mangiavano semplici con una spolverata sopra di zucchero a velo oggi il benessere ci porta a farcirle in vari modi con gelato, panna, nutella o con granite. Vi dirò che pensavo fosse un prodotto di pasticceria difficile da realizzare in casa invece mi sono ricreduta e pentita di non essermi cimentata prima. Il tempo di lievitazione è lungo ma se preparate la sera e lasciate lievitare tutta la notte al mattino si possono infornare e gustare a colazione. L’impasto può essere fatto sia nel mixer che a mano. Il burro è bene toglierlo qualche ora prima dal frigo.

Sciogliere il lievito nel latte, unire le uova, la vaniglia e piano piano la farina. Dopo aver amalgamato unire a piccoli pezzetti il burro. Lavorare l’impasto per una decina di minuti. Lasciare riposare la pasta 30’ in una ciotola. Per coprirla, invece di usare la pellicola, vi suggerisco l’idea di utilizzare una cuffia doccia, di quelle che troviamo in albergo, che una volta usata si può lavare e riutilizzare per coprire i piatti da portata impedendo che sul cibo si posino moscerini o mosche, soprattutto quando si pranza all’aperto.

Con questa dose si ricavano 10 parti da 75gr e 10 più piccole da 25gr. Con le porzioni più grandi formare delle sfere incavarle al centro e sovrapporre una pallina ricavata dall’impasto più piccolo. Dopo 7 o 8 ore di lievitazione spennellare le briosce con tuorlo d’uovo misto ad un goccio di latte. Infornare a 160° per 30’circa senza preriscaldare.

Buon appetito, Nellina.