FINGER FOOD A MODO MIO - CONCHIGLIONI RIPIENI DI RISO

Questa ricetta me la sono inventata per adeguarmi alla moda del finger food, che vuol dire cibo mangiato con le mani. Avendo superato il consenso delle mie cavie (la famiglia) ve la propongo e sono certa che l’idea piacerà anche a voi.



Una volta chi mangiava con le mani era etichettato come burino,cafone oggi dire finger food è chic, ma cosa cambia? Praticamente nulla.

La preparazione è molto semplice, il riso condito in vari modi ha come contenitore un conchiglione di pasta.

In questo caso le dosi le stabilite voi secondo il numero degli ospiti. Il riso va lessato nel brodo vegetale anzicchè nell’acqua e poi condito con:



- Melanzana fritta a tocchetti+cubetti di scamorza, pomodoro e basilico

- Zucchina fritta a tocchetti+olive nere+ maggiorana+ capperi

- Rapa rossa frullata+dadini di pecorino+menta

- Zafferano sciolto in un cucchiaino di acqua+wurstel a cubetti+ emmenthal

- Giardiniera+olive nere e verdi.





Dividere il riso in cinque parti e condirlo con i vari composti, aggiungeren un filo di olio e riempire i conchiglioni, lessati qualche ora prima e lasciati asciugare capovolti su un canovaccio. Ogni conchiglione, visto che andrà preso con le mani, è preferibile metterlo in un pirottino di carta e decorato con un ricciolo di maionese oppure servirta a parte in una ciotolina. Il conchiglione è grande per farne un sol boccone ma si riesce a darne due o tre senza sporcarsi.

Buon appetito, Nellina.