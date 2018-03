PEPERONCINI VERDI FRITTI

Per questo antipasto o contorno ci vogliono solo 3 ingredienti. Il sapore dei peperoni è favoloso ma ancor più squisito è il condimento che invoglia alla classica scarpetta.



INGREDIENTI:

1 kg. peperoncini verdi piccoli

Olio extv. q.b.

Sale.









Si gustano come le ciliegie prendendo il picciolo con le mani e mangiando il peperone con tutti i semi ed eliminando il picciolo. Pertanto per questa preparazione bisogna scegliere peperoncini molto piccoli tenerissimi che si prestino a friggerli interi. Lavare ed asciugare bene, magari al sole, forare ogni peperone con una leggera pressione del pollice per evitare che scoppino durante la cottura.

Versare in una padella abbondante olio extravergine di prima qualità e friggerne pochi per volta rosolandoli da ogni lato. Se ben asciugati e forati non dovrebbero schizzare olio, comunque fate attenzione a non scottarvi. Il sale va aggiunto dopo cotti. Servire caldi o freddi con tocchetti di pane a parte da intingere nell’olio per gustarne la bontà.

Buon appetito, Nellina.