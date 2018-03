INSALATA DI RISO E COZZE

Cozze freschissime per questa ricetta di una facilità unica che vi farà venire l’acquolina in bocca.



Per 4 persone:

400gr. riso per insalata

1kg cozze

2 limoni

1 spicchio aglio

6 cucchiai olio extv

Prezzemolo

Pepe







Il profumo di mare in questo piatto è dato dalle cozze che devono essere appena pescate, mai e poi mai quelle che si trovano in commercio sgusciate e congelate. Dopo aver lavato ripetutamente i mitili farli schiudere sul fuoco in una pentola, senza acqua, con coperchio. Sgusciarle ed eliminare dal mollusco il baffo di stoppa. L’acqua fuoriuscita va messa in un bicchiere fatta riposare e poi filtrata.

Lessare il riso al dente unire le cozze sgusciate e condire con una emulsione di parte dell’acqua della cozze, olio, succo di limone, aglio tritato, prezzemolo e pepe. Come già consigliato in altre ricette da servire fredde è bene aggiungere alla pasta o al riso il condimento poco prima di presentarlo in tavola evitando che diventi un malloppo colloso ed immangiabile.

Buon appetito, Nellina.