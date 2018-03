Pizza rustica

Si usa molto portarla con sè in gita a pasquetta perchè è ottima fredda ed una porzione equivale ad un pasto completo.

Pasta:

400 gr. farina 00

200 strutto o burro

3 uova

1 pizzico sale ed 1 pizzico di zucchero.



Ripieno:

500 gr. ricotta pecora,

1 scamorza aff.

100 gr. emmenthal, 100 fontina o caciotta,

100 parmigiano + pecorino gratt.

100 gr. salame, 100 prosciutto crudo

100 mortadella, 100 pancetta

3 uova, pepe.



Impastare gli ingredienti della pasta velocemente e mettere per 30’ in frigo.

Intanto preparare il ripieno unendo alla ricotta i formaggi e i salumi a tocchetti, le uova ed il pepe. Niente sale nel ripieno perchè gli ingredienti sono già salati.



In una teglia rivestita con carta forno mettere un disco di pasta che copra anche il bordo, riempire con la farcitura e ricoprire con un altro disco. Fare aderire bene i due dischi di pasta. Con la rondella togliere la pasta eccedente lasciando un bordo alto 2 cm. Creare una decorazione lungo la circonferenza tagliando con un coltello tanti dentini poi ripiegarne uno si ed uno no. Spennellare la superficie con tuorlo e bucherellare con una forchetta.



Inf. a 180°x40’. Si mangia fredda e si mantiene per 3 o 4 giorni.

Buon appetito, Nellina