MISTO ERBE AROMATICHE ESSICCATE

Una provvista per l’inverno facile da realizzare. L’utilizzo in tante preparazioni tipo bruschette, verdure, sughi, insalate.



Rosmarino

Salvia

Maggiorana

Origano

Alloro

Erba cipollina

Peperoncino piccante

Basilico

Prezzemolo

Menta

Cedronella





Scegliere le erbe che preferite tra queste elencate e dopo averle lavate e asciugate con fogli di carta assorbente stenderle su di un canovaccio pulito e poggiare su una grata, colapasta oppure se sono tante stendere un telo sullo stendino dei panni tenendolo ben teso con le mollette. Importante che passi l’aria non solo sopra ma anche da sotto.

Tenere in un luogo arieggiato, ma non al sole, coprire con fogli di carta per evitare depositi di polvere. Ogni giorno capovolgerle fino a quando stringendo le foglie tra le mani scricchiolano e si sbriciolano. Frullare il tutto con qualche pizzico di sale e conservare in barattoli di vetro.

Buon appetito, Nellina.