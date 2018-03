Agnello cacio e uova

Ottimo piatto tradizionale abruzzese del periodo pasquale.

Per 4 persone

1 kg. agnello (coscia o spalla)

1/2 bicchiere di vino bianco

3 uova

2 limoni

Olio extv, prezzemolo, aglio, pepe,

50 gr. pecorino abruzzese grattugiato.





Disossare la carne e ricavare dalla polpa tanti bocconcini. Se questa operazione non vi va di farla, vi consiglio di comprare le costatine dell’agnello. In un tegame con poco olio e aglio mettere a soffriggere la carne. Portare a cottura con l’aggiunta di vino bianco facendo rosolare bene ed eliminando l’aglio.



In una terrina battere le uova con formaggio, pepe, prezzemolo, sale e succo di un limone. Versare il composto di uova nella carne sul fuoco, girare velocemente e subito dopo spegnere il fornello. Questo consentirà alle uova di restare cremose e non a pezzi tipo frittata. Servire caldo con prezzemolo tritato e spicchi di limone.



Buon appetito, Nellina