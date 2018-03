RISOTTO AL LATTE

Pietanza dal gusto gentile molto semplice da preparare.





Per 4 persone:

1 mazzetto di cipolline fresche

300gr. riso carnaroli

1l. latte intero

50gr. burro

2 cucchiai olio

sale

pepe

50gr. parmigiano



Rosolare nell’olio le cipolle affettate finemente fino a che non diventino bionde e trasparenti, salare e pepare. Unire il riso e tostarlo per qualche minuto poi, come si fa per il risotto, unire gradatamente il latte tiepido fino a cottura completa.

Mantecare con il burro, incorporare il parmigiano e servire.

Buon appetito, Nellina.