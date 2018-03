CUORI DI RAVIOLI

Quando l’amore per la cucina viene trasferito anche nella forma. Oggi una ricetta con ingredienti poveri racchiusi in un cuore ricco d’amore.



INGREDIENTI:

4 uova

400gr. semola rimacinata

3 patate lesse

2 cipolle medie

Sale

Pepe

4 cucchiai olio

100gr.burro

Salvia





Impastare la farina con le uova e lasciare riposo 30’ circa. Il ripieno può essere fatto con largo anticipo facendo stufare in una padella con l’olio le cipolle affettate sottilmente con una spolverata di sale. Schiacciare le patate con lo schiacciapatate, incorporare le cipolle e pepare.

Stendere la pasta in una sfoglia sottile e dopo aver messo un cucchiaio di ripieno ricavare dei ravioli adoperando una formina a cuore. Lessare in acqua salata. In una padella capiente fare rosolare la salvia nel burro, aggiungere la pasta saltandola brevemente e delicatamente.

Buon appetito, Nellina.