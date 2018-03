ROTOLO DI CARNE MORTADELLA PISTACCHI E FOGLIE DI BIETOLA

Un secondo da preparare in anticipo, bello da presentare e ricco di ingredienti.

INGREDIENTI:

800 gr fesa vitello una sola fetta

10 foglie di bietola (o verza o spinaci)

100 gr di mortadella a fette

50gr. pistacchi

1 bicchiere vino bianco

6 sottilette

50ml olio extv.

50gr. burro .

sale

pepe

Lavare e lessare in acqua salata le foglie di bietola intere. Con il batticarne appiattire la fesa. Iniziare a farcire la carne distendendo un letto di foglie di bietola, uno strato di sottilette, uno di mortadella ed i pistacchi interi o pestati grossolanamente.Formare il rotolo stringendo bene e legare con spago da cucina. In un tegame unire olio e burro appena caldo aggiungere la carne e farla rosolare a fuoco vivace da tutti i lati. Abbassare la fiamma, aggiungere il bicchiere di vino salare e pepare e continuare la cottura in forno per 1 ora e 30’ a 180° girando di tanto in tanto. Lasciare raffreddare e tagliare a fette al momento di servire irrorandolo con il sugo i cottura.Buon appetito, Nellina.