PASTICCIO DI CARNE LESSA

Quando non si sa come utilizzare avanzi di lesso ecco una ricetta facile facile.





Per 4 persone:

500 gr. carne lessa

100 gr. olive verdi e nere snocciolate

1 manciata di capperi

100 gr. pomodori secchi sott’olio

150 gr. giardiniera sott’aceto

pepe, noce moscata.





Eliminare dalla carne ossa ed ossicini e mettere la polpa sminuzzata in un mixer e frullare fino a renderla cremosa. A questo punto unire tutti gli altri ingredienti e frullare solo il tempo necessario per sminuzzare le verdure senza ridurle in poltiglia. Si devono vedere all’interno i vari ingredienti e soprattutto è gradevole sentire masticando i vari sapori.

Trasferire il composto su carta forno ed arrotolare come un salame. Porre in frigo per qualche ora e poi affettare. Si serve accompagnato da maionese, senape o da mostarda di frutta.

Buon appetito, Nellina.