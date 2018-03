RISOTTO ALLO ZAFFERANO

Piatto semplice e raffinato, impreziosito dal famoso “oro rosso” di Navelli.



Per 4 persone:

350 gr. riso arborio;

1 cipolla

50 gr. burro

1 bicchiere di vino bianco

100 gr. parmigiano gratt.

1 litro di brodo di carne

1 cucchiaino di pistilli di zafferano (o 1 bustina)





Soffriggere la cipolla tritata nel burro, quando è appassita unire il riso e tostarlo x 2’ bagnando con il vino bianco. Portare a cottura unendo poco per volta il brodo caldo. Immergere per qualche minuto in un po’ di brodo un cucchiaino di pistilli di zafferano ed unirlo al risotto.

A fuoco spento mantecare il riso con il parmigiano ed una noce di burro. Impiattare, decorare con pistilli e servire caldo.

Buon appetito, Nellina.