MELANZANE AL CIOCCOLATO

Antica ricetta amalfitana tramandata di generazione in generazione e in ogni famiglia vi sono uno o più piccoli accorgimenti segreti, custoditi gelosamente.





Offritela agli amici e provate a fare indovinare loro cosa avete utilizzato, non sarà facile ma li conquisterete.

INGREDIENTI: 500 gr. melanzane lunghe campane

2 o 3 uova

farina q.b.

olio di arachide per friggere

Ripieno

250 gr. nocciole tostate e tritate grossolanamente

2 cucchiai di marmellata di mandarino

150 gr. canditi misti frullati

100 gr. amaretti

50 gr. cioccolato fondente

liquore strega e mandarinetto q.b.

Salsa

200 gr. cioccolato fondente

200 gr. panna fresca da montare





In una terrina mescolare le nocciole, preferibilmente il tipo “La tonda di Giffoni”, con i canditi tritati, gli amaretti sbriciolati, le scaglie di cioccolato e la marmellata. Amalgamare la farcitura con il liquore e lasciare riposare. Nel frattempo sbucciare e tagliare le melanzane a fette nel senso della lunghezza se si vuole fare un tortino intero, se invece si vogliano fare delle monoporzioni tagliare le melanzane a fette rotonde. Metterle con il sale a perdere l’acqua di vegetazione, quindi lavare, asciugare e infarinare.

Sbattere le uova con un pizzico di sale, la scorza del limone grattugiata, un cucchiaio di zucchero e la cannella. Fare scaldare l’olio, immergere le fette di melanzane prima nell’uovo, poi nell’olio caldo e dorare da entrambe le parti. In una pirofila fare uno strato di melanzane, uno di composto di nocciole e coprire con uno strato di melanzane. Coprire con salsa di cioccolato ottenuta facendo sciogliere il cioccolato a bagnomaria ed aggiungendo la panna semimontata. Mettere in frigo per almeno un giorno prima di servire.

Buon appetito, Nellina.