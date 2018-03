PASTA FREDDA PER LE VACANZE

L’appetito non va in vacanza! Suggerimenti per godersi un po’ di relax mangiando sano, lavorando meno e spendendo poco.





Idee per condimenti appetitosi, rapidi e veloci per la vostra pasta da mangiare fredda. Quante volte vi è stata servita una pasta fredda gonfia, molliccia e pasticciata? Il mio suggerimento per una pasta che sembra fatta al momento è di assemblare pasta e intingolo poco prima di servirla, sarà evidente la differenza.



Lessare al mattino la pasta e dopo averla scolata condirla con un filo d’olio e conservarla in frigo. Nello stesso tempo preparare il condimento che preferite lasciandolo macerare fino al momento di servire.



- ZUCCHINE FRITTE, TONNO, ACCIUGHE, OLIVE VERDI E NERE, CAPPERI, MENTA, MAGGIORANA, PETALI DI FIORI FRESCHI ZUCCA. - POMODORI PACHINO CRUDI A SPICCHI, DADOLATA DI SCAMORZA AFFUMICATA, BASILICO, ORIGANO, OLIO EXTV. - FRIGGERE A TOCCHETTI MELANZANE, PEPERONI, ZUCCHINE E TENERE DA PARTE. TAGLIARE I POMODORINI A SPICCHI UNIRE OLIVE NERE E VERDI, PROVOLA AFFUMICATA A TOCCHETTI, CAPPERI, BASILICO, AGLIO TRITATO, CONDIRE CON POCO OLIO EXTV. LASCIARE MACERARE IN FRIGO. CONDIRE LA PASTA CON I DUE COMPOSTI. - FAGIOLINI LESSATI, ACCIUGHE SALATE, OLIVE VERDI E NERE, MAGGIORANA, CAPPERI, OLIO EXTV. - POMODORI PACHINO A SPICCHI, UN MAZZETTO DI RUCOLA, PROVOLONE PICCANTE O CACIOCAVALLO, OLIO EXTV. - TONNO SOTT’OLIO, OLIVE VERDI E NERE, CAPPERI, PREZZEMOLO, AGLIO, PEPERONCINO PICCANTE, ORIGANO. - PEPERONI ARROSTO, ACCIUGHE, OLIVE, CAPPERI, MAGGIORANA, AGLIO E PEPERONCINO PICCANTE. - FILETTI DI CALAMARI E GAMBERI LESSATI, COZZE E VONGOLE FATTE APRIRE SUL FUOCO E SGUSCIATE, FILETTI DI CAROTA E ZUCCHINE CRUDE, OLIO EXTV, SUCCO DI LIMONE, PREZZEMOLO, SALE E PEPE. - POMODORO FRESCO SALTATO IN PADELLA CON OLIO ED AGLIO A CUI UNIRE COZZE SGUSCIATE E POCA ACQUA DELLE COZZE. - MELANZANE FRITTE, POLPETTINE DI CARNE, POMODORINI CRUDI A SPICCHI, AGLIO TRITATO, BASILICO, CILIEGINE DI MOZZARELLA E SCAMORZA AFFUMICATA A TOCCHETTI..



- FAGIOLI LESSATI, TONNO, SEDANO, CIPOLLINA FRESCA, OLIVE NERE, PEPE IN GRANI, OLIO EXTV. - MAIS, WRUSTEL, RUCOLA, FORMAGGIO PRIMO SALE A CUBETTI, OLIO EXTV.



Buon appetito e buone vacanze, Nellina.