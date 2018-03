TARTELLETTE RIPIENE

Sono divertenti da preparare, il gusto e la fantasia si sbizzarriscono. I gusci di frolla si possono preparare anche 15 giorni prima e conservati in scatole di latta. Si farciscono quando occorrono con mousse e creme golosissime.



Ingredienti:

Pasta frolla

400 gr. farina

200 strutto (a temperatura ambiente)

200 gr. zucchero

3 uova

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.

Per stampini:

30gr. burro e farina q.b.









Sulla spianatoia miscelare farina e zucchero. Unire lo strutto, tolto dal frigo almeno 1 ora prima, amalgamare questi ingredienti, poi unire le uova, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo. Nel frattempo sciogliere i 30 gr. di burro sul fuoco per pochi secondi e con un pennello prima imburrare gli stampini e dopo cospargerli di farina. Eliminare quella eccedente capovolgendo e sbattendo ogni stampino sul piano di lavoro. Questa operazione è importante perché se fatta bene non sorgeranno problemi nel togliere i dolcetti dal loro involucro.



Stendere una sfoglia alta 1cm. e foderare con essa i contenitori. Bucherellare la pasta con una forchetta, coprirli con fogli di carta forno e riempirli con ghiaia o fagioli. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 10’. Raffreddare e sformare. Se non occorre servirli in giornata conservare in scatole di latta. E’ necessario riempirli poche ore prima del consumo per mantenere il contrasto piacevole del croccante fuori e morbido dentro, altrimenti il composto umido della farcitura renderebbe molliccia la frolla.

Suggerimenti per il ripieno:

100gr. nutella + 50gr. panna fresca semimontata.



Mousse di cioccolato:

100gr. cioccolato fond. o bianco sciolto a bagnomaria + 80 gr. panna fresca semimontata +

1 cucchiaio di zucchero a velo + 1 cucchiaio di rum o strega.



Mousse di ricotta:

100 gr. ricotta setacciata + 50 gr. panna semimontata + 1 cucchiaio zucchero a velo

Acqua fiori d’arancio + 50gr. scaglie o gocce cioccolato + 30 gr. canditi



Panna montata e fragole.



Marmellata o crema, per decorare frutta a piacere.

Buon appetito, Nellina.