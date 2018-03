SPAGHETTI DI PATATE E VENTRICINA

Per 4 persone

800 gr. patate

6 salsicce di ventricina teramana

Rosmarino

Pepe

Sale

Olio extv q.b.



Nella ricetta dei paccheri alla ventricina abbiamo utilizzato il tipo vastese, in questa adopereremo quella teramana morbida che gli abruzzesi gradiscono molto spalmata sulle bruschette calde. Specialità che potrete gustare solo venendo in Abruzzo.Nella preparazione di questa ricetta utilizzeremo la ventricina morbida nel budello pertanto l’olio serve solo per ungere la teglia. Il sale va messo invece solo nell’acqua in cui si lesseranno le patate. Sbriciolare sul fondo di una pirofila da forno unta d’olio 2 salsicce di ventricina.Distribuire con lo schiacciapatate le patate direttamente nella teglia lasciandole soffici e simili a spaghetti. Completare con fiocchi di ventricina, rosmarino e pepe. Infornare a 200° per 15’.Buon appetito, Nellina.