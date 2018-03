LIQUORE AGLI AGRUMI

Cointreau casalingo dolce e profumato preferito dalle donne perché non troppo forte.





Ingredienti:

Buccia non trattata di:

4 arance, 2 limoni;

2 chiodi di garofano

2 chicchi di caffè

2 foglie di alloro

½ stecca di cannella

500 gr. zucchero

½ litro alcool

½ litro di acqua.







In un boccione di vetro mettere le bucce, senza la parte bianca, di arance e limoni. Unire tutti gli altri ingredienti. Lasciare in infusione il liquore per 8 giorni agitando di tanto in tanto. Filtrare e bere dopo 2 mesi. Non dovrebbe mai mancare in casa perché oltre a berlo si può utilizzare per bagnare pandispagna e babà a cui conferisce un profumo straordinario.

Buon appetito, Nellina.