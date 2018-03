TUBETTI ALLA TARANTINA

Piatto facile, appetitoso e profumatissimo.



Per 4 persone:

350gr. pasta a tubetti

1kg. Cozze

500gr.pomodori pelati freschi

Aglio

Prezzemolo

Peperoncino

5 cucchiai olio

Sale solo per lessare la pasta.



Lavare accuratamente le cozze, aprirle sul fuoco per pochi minuti in una pentola con coperchio. Staccare i molluschi eliminando le valve e staccando il baffo di fieno. Tenere da parte il loro liquido. In una pentola capiente perché ci andrà aggiunta la pasta, preparare il sugo facendo soffriggere nell’olio aglio e peperoncino. Unire i pomodori pelati a tocchetti senza salare .

Dopo una cottura di 10’ aggiungere i molluschi ed una parte abbondante del liquido filtrato delle cozze. Lessare i tubetti in acqua salata e scolarli a metà cottura. La novità di questo piatto è che la cottura si completa nel sugo bollente ma con il fornello spento, pertanto quando si versa la pasta si mescola brevemente si incoperchia e si lascia riposare per 5/6’circa. Il risultato deve essere una pietanza brodosa ma non troppo.

Buon appetito, Nellina.