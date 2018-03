SAGNE CECI E CALAMARI

Un abbinamento inconsueto da giudicare dopo averlo provato.



Per 4 persone:

300gr. ceci lessati

500gr. calamari

300gr. sagne

1 carota

1 cipolla

1 costa sedano

5 cucchiai olio extv

1 bicchiere vino bianco

Sale

Pepe.





In un tegame capiente rosolare carota cipolla e sedano in 5 cucchiai di olio, aggiungere i calamari a tocchetti portarli a cottura versando un po’ per volta il vino bianco.

Unire i ceci lessati e lasciare amalgamare l’insieme per alcuni minuti con l’aggiunta di un mestolo di acqua di cottura dei ceci. Lessare le sagne scolarle a mezza cottura e continuare la cottura nel composto. Servire la pietanza un po’ brodosa con pepe macinato al momento ed un filo di olio a crudo.

Buon appetito, Nellina.