GATEAU DI BACCALA’

Un altro modo di portare in tavola il baccalà. Il Portogallo ha il culto del baccalà con ben 366 ricette, una per ogni giorno dell’anno e quella in più vale per gli anni bisestili.

INGREDIENTI

500gr. patate

500gr. baccalà

50gr. burro

2 uova

100gr. panna

Prezzemolo

Pepe, noce moscata

50gr. parmigiano gratt.

pangrattato q.b.

10 noci.



Imburrare e cospargere con pane grattugiato una pirofila da forno. In una pentola mettere le patate pelate ed il baccalà a pezzi grossi coprire con acqua fredda e lessare. Schiacciare le patate quando sono ancora calde e spinare il baccalà.

Mescolare insieme aggiungere un trito di prezzemolo, parmigiano grattugiato, burro fuso, noce moscata, pepe. Amalgamare le uova battute con la panna al composto e trasferire il tutto nella pirofila. Spolverare la superficie con pangrattato e decorare con gherigli di noce. Inf. a 180° per 20’ fino a dorarsi.

Buon appetito, Nellina.