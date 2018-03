Contorno della tradizione napoletana sicuramente vincente.



Per 4 persone:

4 cespi di scarola riccia

8 filetti di acciuga

8 pomodorini pachino

16 olive nere snocciolate

16 olive verdi snocciolate

1 cucchiaio pinoli

1 cucchiaio uva passa

1 cucchiaio di capperi salati

aglio tritato

5 cucchiai olio extv.





Lavare ripetutamente i cespi di lattuga interi. Eliminare tutte le foglie esterne più dure e tenere solo il cuore bianco e tenero della scarola. Aprire ogni cespo e distribuire all’interno i vari ingredienti. Non vi consiglio di aggiungere sale perché gli ingredienti sono già abbastanza salati. Chiudere ogni scarola e legarla con uno spago da cucina. La legatura deve essere stretta il più possibile per evitare che non regga durante la cottura perché la verdura rimpicciolisce notevolmente.

Disporre la scarola imbottita all’interno di una padella larga senza olio. Mettere il tegame sul fuoco con un coperchio e lasciare cuocere a fuoco moderato. La verdura caccerà la sua acqua di vegetazione ed appena sarà tutta assorbita aggiungere l’olio e lasciare rosolare senza coperchio.

Buon appetito, Nellina.