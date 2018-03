FUSILLI PROVOLA E RUCOLA

Questo piatto molto semplice ma ricco, gustoso e profumato si prepara in 15 minuti.







Per 4 persone:

350 gr. fusilli

500 gr. pomodorini pachino o San Marzano freschi;

4 cucchiai olio extv., 3 spicchi d’aglio, sale

1 mazzetto rucola

250 gr. provola affumicata



Mettiamo l’acqua sul fuoco per la pasta e nell’attesa che bolla facciamo rosolare in un wok o padella antiaderente l’aglio nell’olio. Appena sarà imbiondito unire qualche foglia di basilico ed i pomodorini tagliuzzati. Salare e cuocere per 10’. Il sugo è pronto quando si sarà consumata l’acqua di vegetazione dei pomodori.

Nel frattempo lessare al dente la pasta e versarla nel pomodoro mescolando sul fuoco per un minuto. Dopo aver spento unire la provola a tocchetti e la rucola spezzettata con le mani.





Con i tempi ci siamo perché per la pasta migliore ci vogliono 12’ di cottura, per il sugo 10’.



Mentre cuoce la pasta ed il sugo si ha il tempo di lavare la rucola e tagliare la provola pertanto in 15’ il piatto è servito.



Buon appetito, Nellina.