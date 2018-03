POLPETTE DI TONNO

Stuzzichini golosi facili ed economici. Più se ne fanno più se ne mangiano.



Per 4 persone

320gr. tonno sott’olio

200gr. pane raffermo

100ml latte

2 uova

aglio

prezzemolo

pepe

sale

2 acciughe dissalate

10 olive verdi





Come per le polpette di carne mettere a bagno il pane nel latte e dopo averlo strizzato aggiungere tutti gli altri ingredienti. Lasciare insaporire il composto per 1 ora, ma si potrebbe preparare con largo anticipo conservandolo in frigo e friggere al momento.

Bagnandosi le mani formare con il preparato tante palline della grandezza preferita e friggerle in abbondante olio di arachide. Scolare su carta assorbente e servire calde. Si possono portare in tavola in conetti di carta paglia o infilzate con uno spiedino di legno.

Buon appetito, Nellina.