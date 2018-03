RISO PATATE E COZZE

Piatto estivo tipico della regione Puglia ormai diffuso in ogni parte d’Italia.



Per 4 persone

300gr. riso carnaroli

1kg. cozze

4 patate

1 cipolla

1 spicchio aglio

5 cucchiai olio extv

Prezzemolo

Pepe

Sale

Pane gratt.q.b.

Pecorino grattugiato





Dopo aver lavato accuratamente le cozze. Per aprire i mitili si può usare un coltellino o più sbrigativo e facile metterli sul fuoco pochi minuti in una pentola con coperchio. Si possono utilizzare mantenendo la valva a cui è attaccato il mollusco oppure staccare i molluschi eliminando i gusci. Preferisco quest’ultimo per maggiore sicurezza alimentare staccando anche il baffo di fieno dal mollusco.

Tenere da parte il loro liquido. Pelare le patate, lavare e tagliare a fette tonde un po’ spesse. Prima di sistemarle a strati nella teglia vi consiglio di condirle con poco sale, pepe, olio, cipolla, aglio e prezzemolo tritati. Mescolare bene poi mettere in una teglia a strati patate, riso e cozze fino ad esaurimento degli ingredienti finendo con le patate . Spolverare con pane grattugiato mescolato a pecorino e pepe.

Prima di infornare versare in un angolo del tegame una parte di liquido delle cozze, filtrato, addizionato ad una parte di acqua il cui livello deve restare un dito al di sotto della superficie. Infornare a180° per 40’. Servire dopo un riposo di 30’.

Buon appetito, Nellina.