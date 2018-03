MOZZARELLA IN CARROZZA

Si dice così perché la mozzarella è adagiata comodamente su fette di pane.



Per 4 persone:

16 fette di pane tipo baguette

8 fette di mozzarella

3 uova

Latte q.b.

Olio extv. q.b.

Sale, pepe.



Questa ricetta viene di solito preparata per utilizzare la mozzarella avanzata e che non può essere più consumata cruda. Per la preparazione si potrebbe usare il pan carrè ma il gusto cambia, vi consiglio invece del buon pane casereccio o la baguette.

In una ciotola battere le uova ed aggiungere poco latte e sale.

Nel frattempo porre sul fuoco una padella con l’olio.



Inserire una fetta di mozzarella cosparsa di pepe tra due fettine di pane, passare brevemente prima nell’uovo e subito dopo nell’olio caldo. Proseguire così anche per le altre senza lasciarle a bagno nell’uovo perché si ammollerebbero troppo. La cottura deve essere breve e veloce per evitare che la mozzarella liquefacendosi schizzi olio bollente. Appena indorate poggiare su carta assorbente a perdere l’unto. Servire caldissime con contorno di insalata.

Se piace insieme alla mozzarella si può mettere un filetto di acciuga o del prosciutto, in questo caso non usare sale.



Buon appetito, Nellina