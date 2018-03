SPEZZATINO CON PATATE E PISELLI

Per 4 persone:

500 gr. polpa maiale

1 bicchiere di vino rosso

1 cipolla

1 spicchio aglio

2 carote

600gr. patate

300 gr. piselli

400 gr. pomodori pelati

Peperoncino

Salvia e rosmarino.

La cosa più difficile di questa pietanza è la cottura perché la carne deve essere tenera e non stopposa, mentre i cubetti di patate devono rimanere interi e non spappolati.

Per ottenere un risultato sicuro consiglio in una prima fase l’uso della pentola a pressione. Fare rosolare la cipolla, l’aglio, il peperoncino, salvia e rosmarino con la carne tagliata a cubetti non troppo piccoli irrorandola con il vino, eliminare l’aglio ed aggiungere un bicchiere e mezzo di acqua.





Chiudere la pentola a pressione e cuocere calcolando 10’ dal sibilo. Aprire dopo aver scaricato il vapore e controllare la cottura, se la forchetta penetra facilmente nella carne procedere aggiungendo le carote tagliate a rondelle e le patate a cubi. Amalgamare gli ingredienti facendo rosolare per 5’ poi unire il pomodoro ed i piselli sbollentati a parte. Salare ed ultimare la cottura senza coperchio. Servire caldo.

Se avanza è molto buono anche il giorno dopo.