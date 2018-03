INSALATA DI SEPPIE E GAMBERETTI

La bontà è nelle cose semplici come in questo antipasto sfizioso preparato in poco tempo.



Per 4 persone:

1 seppia grande da 600gr. fresca

300gr.gamberi freschi

Mezzo peperone rosso

1 carota

Aceto

Limone

Aglio

Prezzemolo

Olio extv. q.b.



Vi consiglio di acquistare una sola seppia grande perché contrariamente a quanto si possa pensare sono tenerissime. Mettere la seppia in acqua fredda con l’aggiunta di qualche cucchiaio di aceto e lessarla per 30’, il tempo di cottura dipende dallo spessore e tenerezza del mollusco. Provare ad inserire i rebbi di una forchetta se penetra facilmente è cotta. Lasciare che si raffreddi nell’acqua. Intanto tuffare in acqua bollente i gamberi per qualche minuto e sgusciarli. Tagliare a listarelle la seppia, unire i gamberi, il peperone e la carota a pezzetti. In un barattolo di vetro mettere olio, prezzemolo tritato, aglio a fettine spesse se s,i vuole scartarlo mangiando, o tritato finemente se invece piace. Emulsionare e poi distribuirlo sull’insalata. Buon appetito, Nellina.