ZUPPA DI FAGIOLI

I sapori di una volta li trovate in questo piatto che in passato ha sfamato intere generazioni di gente povera e contadina.



Per 4 persone

Ingredienti:

500 gr. fagioli misti

4 cipolline fresche

Olio extv. oliva

Sale, pepe o peperoncino

Pane casereccio



Per questa ricetta ho utilizzato una confezione di fagioli di vario colore e di misura diversa che si trovano facilmente in commercio.

Tenere a bagno per una notte i fagioli in acqua con un pizzico di bicarbonato. Al mattino sciacquare. Versare i fagioli in un tegame aggiungere acqua tiepida fino a coprirli e cuocere a fuoco lento per circa 40’. Per una cottura perfetta con fagioli interi e non spappolati l’acqua non deve essere abbondante, si tiene da parte dell’acqua calda che si aggiunge man mano all’occorrenza.

Salare a fine cottura. Impiattare i fagioli bollenti condire con olio di frantoio messo a crudo, cipollina a fettine e peperoncino. Le fette di pane casereccio bruschettate strofinate con aglio, olio e sale possono essere servite a parte oppure messe sul fondo del piatto e sopra un bel mestolo di zuppa.

Buon appetito, Nellina.