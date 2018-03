ANELLI CON RAGU’ E SALSICCIA

Oggi con la vita frenetica abbiamo detto addio a quelli che erano i classici piatti della domenica ma quando il ricordo ci fa venire l’acquolina in bocca viene voglia di rifare le pietanze di una volta.



INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

per anelli fatti in casa vedi qui

oppure acquistare 600gr. anelli di pasta fresca

1l. passata pomodoro

6 salsicce maiale

sedano,cipolla, carota e aglio

sale, pepe

basilico

peperoncino

4 cucchiai olio extv.

50gr. pecorino o parmigiano gratt.





Per questo formato di pasta non si può calcolare una grammatura di 80/100gr a testa perché in cottura non cresce molto e si rischierebbe di essere criticati per le porzioni troppo misere, pertanto ne indico 600gr ma regolatevi secondo l’appetito dei vostri commensali.

Preparare un buon ragù facendo prima cuocere le salsicce con l’olio e l’aglio, poi quando saranno rosolate metterle da parte e, dopo aver eliminato l’aglio, unire nello stesso olio un battuto di cipolla, sedano e carota. Fare appassire brevemente le verdure ed unire il pomodoro, sale e basilico. Immergere nel sugo le salsicce e continuare la cottura per 1 ora circa. Lessare la pasta in acqua bollente salata e dopo averla scolata condirla con ragù e formaggio grattugiato.

Impiattare guarnendo il piatto con la salsiccia tagliata a tocchi, foglie di basilico ed ancora una spolverata di formaggio. Il peperoncino fresco o secco andrebbe inserito con le verdure ma se non a tutti è gradito servirlo a parte.

Buon appetito, Nellina