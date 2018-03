FRITTATA DI CARCIOFI

E’ tempo di carciofi e questo vegetale si presta a tante preparazioni per ora vi propongo questa sbrigativa.



Per 4 persone:

4 carciofi romaneschi

6 uova

100gr. ricotta

50gr. pecorino o parmigiano gratt.

Menta e prezzemolo

Sale e pepe

100ml olio extv.



Togliere le foglie esterne dure ai carciofi e mozzare la sommità delle foglie rimaste. Tagliare a fettine e metterle subito in acqua e limone per non farle annerire. Spaccare prima a metà ogni carciofo, togliere la barbetta centrale e tagliare a fettine sottili.

In un tegame fare rosolare i carciofi, con una parte di olio ed aglio, a fuoco lento per circa 20’ aggiungendo ogni tanto un po’ di acqua fino a quando non saranno teneri. Salare e pepare. Battere le uova in una ciotola unire ricotta, formaggio, menta, prezzemolo ed i carciofi raffreddati.

Cuocere in una padella antiaderente con il rimanente olio la frittata a fuoco moderato. Buona sia calda che fredda.

Buon appetito, Nellina.