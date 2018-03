DOLCE CIOCCOLATO E PERE

Per una colazione coi fiocchi ecco un dolce goloso da sostituire al solito ciambellone.





Ingredienti:

350 gr. farina

250 gr. zucchero

3 uova intere

100 gr. burro

4 pere abate o kaiser

50gr. gocce cioccolato

½ bustina lievito per dolci

1 bustina di vanillina

1 pizzico sale



Per guarnire:

200gr. cioccolato fondente

20gr.burro

Latte q.b.







Attenersi alle quantità indicate anche se l’impasto vi sembrerà consistente perché le pere rilasceranno in cottura umidità. Sbucciare e tagliare a tocchetti 4 pere. Montare nel mixer le uova con lo zucchero ed il burro a temperatura ambiente. Unire gradatamente la farina, il lievito, il sale, la vaniglia. Importante lavorare l’impasto almeno per 10’ e solo dopo unire le pere e le gocce di cioccolato.

Mettere l’impasto in una tortiera rivestita con carta forno. Infornare a 200° per 40’ circa. Per vedere se è cotta all’interno, introdurre uno spiedino e se ne esce completamente asciutto è pronta altrimenti prolungare la cottura per qualche minuto ancora. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria unire una noce di burro e qualche cucchiaio di latte e ricoprire la superficie del dolce, quando è freddo, creare a piacere una decorazione con i rebbi di una forchetta.

Buon appetito, Nellina.