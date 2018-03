SPAGHETTI CINESI A MODO MIO

Veramente buoni e facilissimi da preparare. Mangiarli per la prima volta con le bacchette è stato divertente e disastroso.













INGREDIENTI:

200gr. spaghetti riso

3 salsicce

1 peperone rosso

1 peperone giallo

3 cucchiai olio extv.

1 aglio

1 peperoncino piccante

salsa soia

niente sale





Rosolare nel wok con l’olio i peperoni tagliati a cubetti. Scolare e tenere da parte. Nello stesso olio mettere lo spicchio di aglio intero e la salsiccia priva della pelle, sminuzzata prima con le mani poi mentre cuoce con la paletta di legno per sbriciolarla finemente. Quando è ben dorata eliminare l’aglio ed unire i peperoni, il peperoncino piccante e la salsa di soia.

La quantità della salsa di soia può essere un cucchiaio o due secondo i gusti, tenendo conto che è molto salata per questo motivo nella ricetta ho specificato di non utilizzare sale. Gli spaghetti non vanno cotti come la pasta normale ma quando l’acqua della pasta bolle si spegne il fuoco e si immergono gli spaghetti di riso si mescolano rapidamente e si lasciano a bagno per 3’ o 4’ nella pentola chiusa con il coperchio. Subito dopo si scolano e si passano sotto l’acqua fredda per evitare che restino collosi. Aggiungerli all’intingolo preparato e saltarli per qualche minuto sul fuoco e servire.

Buon appetito, Nellina.