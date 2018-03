GRISSINI RUSTICI O DOLCI

Per rallegrare un buffet provate a preparare questi grissini sfiziosi e golosi farciti con vari ingredienti sia salati che dolci.





Ingredienti

500gr. farina 0

12gr. lievito birra (mezzo cubetto)

250ml. acqua

1 cucchiaino sale

1 cucchiaino zucchero

3 cucchiai olio extv.

Ripieno salato:

olive verdi e tonno (da rosolare brevemente con aglio ed olio)

olive nere e pomodori secchi (da rosolare brevemente con aglio ed olio)

provolone e mortadella

salame e caciotta

ricotta e prosciutto cotto.

Ripieno dolce:

nutella

zucchero e buccia limone gratt.

marmellate

ricotta e cacao.





Avevo proposto stuzzichini con la pasta sfoglia avvolta a spirale intorno ad asparagi o bastoncini di mortadella, questi invece sono di pasta lievitata. In rete ho trovato ricette simili che si differenziano di poco da questo mio impasto utilizzato anche per focacce e pizze.

Per la farcitura vi suggerisco sia ingredienti salati che dolci. Sciogliere il lievito nell’acqua tiepida, mai calda, ed unire tutti gli altri ingredienti tranne il sale che va aggiunto alla fine. Lavorare fino a che diventa una palla liscia ed omogenea, segnare la calotta con una croce e mettere a lievitare in forno spento o in altro luogo riparato.

Quando la pasta raddoppia di volume dividerla in due parti e ricavare due sfoglie sottili. Stendere la farcitura più gradita in modo uniforme su tutta la sfoglia e sovrapporre l’altra. Tagliare a strisce e avvolgere a spirale ogni grissino. Trasferirli in una teglia rivestita con carta forno ed infornare, dopo un riposo di 30’, a 200° x 20’ o fino a completa doratura.



Buon appetito, Nellina