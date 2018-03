RISOTTO VEGETARIANO AI CARCIOFI

Il carciofo per le sue proprietà apporta al nostro organismo tanti benefici. E’ diuretico e digestivo, abbassa il colesterolo e previene sia le malattie cardiovascolari che arte sclerotiche. Mangiato crudo è un toccasana per il fegato.





Per 4 persone:

4 carciofi romaneschi

1 cipolla

250gr. riso per risotti

20gr. burro

5 cucchiai olio extv.

Sale

Pepe

Prezzemolo

Pecorino o parmigiano gratt.

Gorgonzola facoltativo.



Pulire i carciofi eliminando le foglie dure esterne e la parte apicale. Coprire gli scarti, dopo averli lavati, con acqua e metterli a lessare per 1 ora. Dopo frullare e filtrare. Tagliare i carciofi a fettine sottili eliminare l’eventuale fieno centrale stufarli con metà olio, aglio e prezzemolo. Rosolare la cipolla il rimanente olio extravergine ed aggiungere il riso tostandolo per qualche minuto. Unire i carciofi, tenendo qualche fettina da parte per guarnire, poi proseguire come per il risotto aggiungendo al posto del brodo il frullato di bucce.

A fine cottura aggiungere un tocchetto di burro e pecorino o parmigiano. Servire guarnendo ogni porzione con fettine di carciofi e prezzemolo tritato. Per una variante più saporita aggiungere dei tocchetti di gorgonzola.

Buon appetito, Nellina.