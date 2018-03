PANECOTTO E BROCCOLI

In tempi in cui era difficile portare in tavola qualcosa da mangiare si rimediava un po’ di pane ed un po’ di verdura e con questi soli ingredienti cotti insieme si riusciva a preparare un piatto caldo favoloso.



Per 4 persone:

500 gr. pane raffermo

1,5 kg. broccoli (cime di rape)

½ bicchiere olio extv.

3 spicchi aglio

sale, peperoncino

8 peperoni secchi dolci (facoltativi)





Eliminare dai broccoli le foglie dure e scegliere le cime tenere centrali. Lavare ripetutamente. Mettere sul fuoco una pentola con acqua fredda e sale. Appena bolle versare i broccoli. Spezzettare il pane ed aggiungerlo alla verdura a cottura quasi ultimata. Dopo 5’ quando si è ben ammollato scolare il tutto. In una padella mettere insieme olio, aglio, peperoncino e peperoni secchi interi privati dei semi. Rosolarli senza farli bruciare, toglierli dall’olio e salare. Nello stesso olio sempre sul fornello unire il pane cotto con le verdure e saltare in padella pochi minuti affinché si insaporiscano. Aggiustare di sale e servire caldissimo con i peperoni a parte, lontani dal calore per non far perdere loro la croccantezza.

Buon appetito, Nellina.