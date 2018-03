POLENTA E SALSICCIA DI FEGATO

Approfittiamo per fare le ultime preparazioni con la polenta prima che arrivi il caldo. Questo piatto è molto saporito e piccante.



Per 4 persone:

400gr. farina mais tipo fioretto

6 salsicce fegato

1 foglia alloro

Aglio

3 cucchiai olio extv.



Porre sul fuoco una pentola con un litro e duecento ml di acqua. Per evitare la formazione di grumi unire subito la farina di polenta nell’acqua fredda. Continuare a mescolare fino alla cottura per circa 20’.



Per verificare se è cotta poggiare un pochino di composto su un piattino, se si stacca completamente è pronta. Si consiglia per una corretta preparazione della polenta, in qualunque modo la condiate, di tenere presente che la parte liquida deve essere sempre tre volte il peso della farina.



Fare rosolare in olio ed aglio le salsicce sbriciolate con una foglia di alloro. Impiattare la polenta, condire con la salsiccia e pecorino grattugiato. Purtroppo ho dimenticato di fare la foto al momento ed ho provveduto a farla il giorno dopo con cubetti di polenta avanzata. Era ancora più buona.

Buon appetito, Nellina.