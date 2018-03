VERDURE MISTE RIPASSATE

Quando in frigorifero ci avanza un po’ di verdura di diverso tipo e non possiamo adoperarla perché insufficiente per una ricetta ecco come utilizzarla.



INGREDIENTI: Spinaci

bietola

scarola

broccoli

barba di finocchio selvatico



Pulire, lavare e lessare la verdura separatamente in acqua salata. Scolare. In una padella rosolare nell’olio aglio e peperoncino. La verdura strizzata va aggiunta al condimento e saltata in padella per pochi minuti. Servire calda.

Buon appetito, Nellina.