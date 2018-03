SFOGLIATA DI MELE FACILE E VELOCE

Pochi ingredienti, poco tempo, poca durata.



INGREDIENTI



1 rotolo sfoglia congelata

3 mele

200gr. marmellata albicocche





Scongelare la pasta sfoglia e trasferirla in una teglia rivestita di carta forno. Sbucciare le mele e tagliarle a fettine rivestendo a raggiera la superficie della pasta. Riscaldare a fuoco basso in un pentolino la marmellata di albicocche e spennellarla sulle mele.

Preriscaldare il forno a 200° ed infornare per 20’ circa. Se avete ragazzini in casa finirà prima di portarla in tavola.

Buon appetito, Nellina.