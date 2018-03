DOLCE ALL’ANANAS

Da dedicare a chi non ama i dolci imbevuti di sciroppi o farciti di creme. Un’esecuzione alla portata dei “non pasticceri” con ottime soddisfazioni finali.



INGREDIENTE:

1 barattolo ananas sciroppato

3 uova

150gr. burro

150gr. zucchero

250gr. farina

1 bustina lievito per dolci

1 pizzico di sale

50ml sciroppo ananas

Caramello

10 cucchiai zucchero

2 cucchiai acqua







Togliere le fette di ananas dallo sciroppo e dopo averle ben scolate asciugarle con carta assorbente. Preparare un caramello nella teglia in cui andrà cotto il dolce facendo sciogliere a fuoco lento zucchero e acqua senza mai mescolare fino a quando diventa di colore ambrato. Poiché questo dolce, dopo la cottura, va subito capovolto se si ha il timore di non riuscire nell’operazione si può preparare il caramello in un pentolino a parte e poi versarlo nella teglia rivestita con carta forno.

Distribuire il caramello su tutta la base, appena si sarà raffreddato posizionare a piacere le fette di ananas intere sul fondo. Nel frattempo montare il burro con lo zucchero ed unire le uova una per volta, aggiungere il succo di ananas ed a cucchiaiate la farina in cui precedentemente vi è stato unito il lievito. Amalgamare con il mixer per 10’ poi versare il composto sull’ananas. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 40’.

Estrarre il dolce dal forno ed immediatamente capovolgerlo sul piatto da portata, se è stata adoperata la carta forno va staccata subito. E’ importantissimo capovolgere la torta quando è calda altrimenti il caramello rapprendendosi non si stacca più sia dalla teglia che dalla carta.

Buon appetito, Nellina.