PIZZA RIPIENA DI PEPERONI

La pizza in qualunque modo si faccia è sempre gradita. Questa si può rendere ancora più appetitosa se nei peperoni ne aggiungiamo qualcuno piccante.



Pasta:

500gr. farina 0

3 cucchiai olio extv

1 cucchiaino zucchero

2 cucchiaini sale

10gr. lievito

250ml acqua

6 peperoni(rossi, gialli e verdi)

2 peperoncini piccanti

olio extv. q.b.

100gr. olive verdi e nere

capperi

4 acciughe salate.





Lavare e tagliare i peperoni a listarelle. Salare e friggere in olio extravergine di oliva. Preparare l’impasto sciogliendo in una ciotola il lievito nell’acqua, unire gli altri ingredienti ed in ultimo il sale. La pasta va lavorata energicamente per circa 20’.

Quando il volume della pasta sarà raddoppiato dividerla in due parti non uguali e ricavarne due dischi. Con il più grande rivestire il fondo della teglia, unta d’olio, in modo da ricoprire anche il bordo, fare uno strato di peperoni su cui cospargere le olive verdi e nere snocciolate, qualche cappero dissalato, i filetti di acciughe spezzettati ed i peperoncini sminuzzati se piacciono.

Chiudere con l’altro disco di pasta. Accavallare la pasta del disco inferiore su quello di copertura per sigillare bene i bordi. Ungere con olio la superficie e bucherellarla con una forchetta. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 40’ circa fino a dorarsi. Se non tutti amano il piccante si può mettere il peperoncino solo su una metà evidenziando, dopo averla ricoperta, con un’oliva la parte piccante in modo da non confondersi.

Buon appetito, Nellina