TAGLIATELLE FUNGHI, SALSICCIA E GORGONZOLA

Il gorgonzola dolce inserito nel condimento rende il sugo cremoso ed avvolgente, la quantità è minima e non predomina sugli altri sapori.



INGREDIENTI



500gr. tagliatelle fresche all’uovo

Per il condimento:

3 salsicce fresche di maiale

350gr. misto funghi (buoni quelli congelati con porcini)

4 cucchiai di olio

aglio

pepe

100gr.gorgonzola dolce

sale.





In una padella antiaderente soffriggere uno spicchio di aglio, appena dorato aggiungere le salsicce sbriciolate ed il misto funghi senza scongelare. Continuare la cottura per 10' poi sfumare con un bicchiere di vino bianco e cuocere per altri 20' fino a quando i funghi saranno ben cotti. Unire il gorgonzola fuori dal fuoco e regolare di sale e pepe. Versare nel condimento le tagliatelle cotte al dente e servire calde con una spolverata di parmigiano.

Buon appetito, Nellina