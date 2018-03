CROSTATA DI NUTELLA E AMARETTI

Mamma mia quanto è buona! Non si può dire altro.



Ingredienti

400 gr. farina

200 gr. burro o strutto (a temperatura ambiente)

200 gr. zucchero

3 uova

1 pizzico sale

buccia gratt. 1 limone.

200gr.amaretti

1 bicchiere rum

400gr. nutella







Sulla spianatoia mettere farina, zucchero e burro a pezzetti, tolto dal frigo almeno un’ora prima. Amalgamare prima questi ingredienti, poi unire le uova, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo.

Per evitare che la pasta si attacchi alla spianatoia o al matterello stendere l’impasto tra due fogli di carta forno formando un disco grande da rivestire anche i bordi della teglia. Trasferire il tutto nel recipiente, sollevare momentaneamente la carta forno, che riveste la parte superiore, bucherellare con una forchetta e ricoprire. Per evitare che la pasta si sollevi mentre cuoce cospargere dei fagioli secchi, che dopo la cottura della frolla vanno buttati, oppure per non sprecare nulla vi consiglio di procurarvi della ghiaia che oltre a non emanare cattivo odore durante la cottura ha il pregio di essere conservata in un barattolo e riutilizzata nelle preparazioni successive. Infornare a 180° per 15’ circa poi eliminare carta forno e fagioli e rinfornare facendo dorare la superficie. In una ciotola sbriciolare grossolanamente gli amaretti ed irrorarli con il rum, dopo 15’ scolarli e cospargerli sul fondo della frolla.

Non resta altro che ricoprire il tutto con la nutella e per facilitare l’operazione si consiglia di riscaldarla prima a bagnomaria. Decorare a piacere con amaretti ed è subito pronta da mangiare.

Buon appetito, Nellina.