CANNOLI ASPARAGI E SPECK GIRELLE DI SFOGLIA

Stuzzichini saporiti apripasto per feste e festicciole.





INGREDIENTI

2 rotoli sfoglia

8 asparagi

8 fette speck

500gr.spinaci freschi o congelati

3 uova

Sale

Pepe

Parmigiano

2 cucchiai olio extv.







Lessare gli asparagi in una pentola con mezzo bicchiere di acqua. Scolare e strizzare. Battere le uova unire una manciata di parmigiano, gli spinaci freddi e sminuzzati, sale e pepe. In una padella con l’olio fare una frittata con questo composto. Stendere un rotolo di sfoglia sopra stendere la frittata intera ed arrotolare. Tagliare a fette di 2 cm per ricavare le girelle.

Poggiare su carta forno. Si possono fare girelle di altri colori con frittate preparate con altri ingredienti es. gialla di sole uova o rossa con pomodori o peperoni. Con l’altro rotolo ricavare dei quadrati ed in ognuno mettere una fetta di speck ed un asparago lessato precedentemente.

Arrotolare e sistemare anche questi su carta forno. Preriscaldare il forno a 200° ed infornare per 30’.

Buon appetito, Nellina.