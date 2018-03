ZUPPA DI BACCALA’

Vi propongo questa ricetta semplicissima adatta anche a chi non ha mai cucinato in vita sua.



Per 4 persone:

700 gr. baccalà ammollato

1 cipolla

3 spicchi aglio

4 pomodorini pachino

3 rametti di prezzemolo

2 rametti di menta

½ bicchiere di olio extv.

1 peperoncino piccante

8 grani di pepe

Pane casereccio





In una pentola mettere 1 litro di acqua fredda con prezzemolo, menta, cipolla a spicchi, aglio, peperoncino e grani di pepe. Quando bolle, aggiungere i pomodorini spaccati e l’olio. Continuare a cuocere il brodo per 30’. Trascorso questo tempo unire i pezzi di baccalà, mettere il coperchio lasciandolo semiaperto e cuocere a fuoco moderato per altri 30’ circa. La pietanza deve risultare densa ma brodosa perché andrà servita sul pane che ne assorbirà un bel po’, quindi se in cottura viene a mancare il liquido aggiungere altra acqua tiepida. A fine cottura assaggiare e solo se necessario aggiungere un po’ di sale. Calcolare almeno una fetta di pane a testa, bruschettare sotto il grill del forno o sulla brace. Strofinare sopra l’aglio e disporre le fette sul fondo di un piatto da portata versare sopra la zuppa di baccalà con il suo brodo.

Buon appetito, Nellina.